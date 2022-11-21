ميقاتي عن نقل "المونديال" في لبنان: أعمل جاهداً ولن أتوانى لحظة في تأمين هذا النقل ولكن توجد صعوبات كبيرة أولاً لأنّ أي مبلغ سيتحول من لبنان سيتطلب انعقاد مجلس الوزراء وهذا أمرٌ مستحيل في الوقت الحاضر

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