ميقاتي: نحاول إيجاد طرقٍ عبر شركات اتصالات لنقل "المونديال" وأيضاً هناك عقبات ولكن لن أتوانى لحظة اذا استطعت تأمين هذا النقل الى اللبنانيين لأني أعي تماماً ضرورة أن يتُابع المواطن اللبناني هذه المباراة على شاشته الصغيرة

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