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ميقاتي: نحاول إيجاد طرقٍ عبر شركات اتصالات لنقل "المونديال" وأيضاً هناك عقبات ولكن لن أتوانى لحظة اذا استطعت تأمين هذا النقل الى اللبنانيين لأني أعي تماماً ضرورة أن يتُابع المواطن اللبناني هذه المباراة على شاشته الصغيرة

Lebanon 24
21-11-2022 | 05:30
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ميقاتي عن نقل "المونديال" في لبنان: أعمل جاهداً ولن أتوانى لحظة في تأمين هذا النقل ولكن توجد صعوبات كبيرة أولاً لأنّ أي مبلغ سيتحول من لبنان سيتطلب انعقاد مجلس الوزراء وهذا أمرٌ مستحيل في الوقت الحاضر
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