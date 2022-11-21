Advertisement

أخبار عاجلة

الجزيرة نقلاً عن وسائل اعلام تركية: سقوط قذيفة من شمالي سوريا على منطقة أونجوبينار التابعة لمدينة كيليس الحدودية

Lebanon 24
21-11-2022 | 06:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام تركية: صاروخان يصيبان مدينة كركميش التركية الحدودية مع سوريا أحدهما أصاب مدرسة
lebanon 24
21/11/2022 17:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأناضول: إصابة جندي تركي وعنصري شرطة جراء سقوط قذيفة على منطقة معبر "أونجوبنار" الحدودي مع سوريا جنوبي تركيا
lebanon 24
21/11/2022 17:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية التركي: مقتل 3 أشخاص بينهم طفل في سقوط قذائف في قارقاميش على الحدود التركية مع سوريا
lebanon 24
21/11/2022 17:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: قوات سوريا الديمقراطية تقصف منطقة داخل الأراضي التركية ردا على القصف الجوي التركي
lebanon 24
21/11/2022 17:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:02 | 2022-11-21
09:49 | 2022-11-21
09:43 | 2022-11-21
09:37 | 2022-11-21
09:33 | 2022-11-21
09:19 | 2022-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website