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مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الأول يرتفع 14,65% بالنسبة لأيلول

Lebanon 24
21-11-2022 | 06:58
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