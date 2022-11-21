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أخبار عاجلة
وسائل إعلام تركية: المقاتلات التركية استهدفت مقراً أقامته القوات الأميركية لتدريب عناصر حزب العمال الكردستاني في الحسكة
Lebanon 24
21-11-2022
|
08:53
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