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ماكرون يعلن عن مساعدات لمولدافيا بقيمة مئة مليون يورو لمواجهة أزمة الطاقة
Lebanon 24
21-11-2022
|
10:26
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