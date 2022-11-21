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المندوبة الأميركية بمجلس الأمن: سنقدم فرصة لمجلس الأمن لمحاسبة كوريا الشمالية على أعمالها المزعزعة للاستقرار

Lebanon 24
21-11-2022 | 10:51
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