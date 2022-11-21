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وزير دفاع اليمن: جماعة الحوثي تؤوي عناصر من "داعش" و"القاعدة" وتمدهم بالسلاح في مناطق سيطرتها (العربية)

Lebanon 24
21-11-2022 | 11:30
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