21
o
بيروت
21
o
طرابلس
-2
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
10
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
-2
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الطاقة السعودي: الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل "أوبك+" سيستمر حتى نهاية عام 2023 (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
21-11-2022
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية تؤكد وقوف المملكة مع تركيا ضد هذا "العمل الجبان" (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الخارجية السعودية تؤكد وقوف المملكة مع تركيا ضد هذا "العمل الجبان" (سكاي نيوز عربية)
22/11/2022 01:39:06
22/11/2022 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة السعودي: الاتهامات الموجهة لمنظمة أوبك بالانحياز لروسيا "مهينة وغير عادلة"
Lebanon 24
وزير الطاقة السعودي: الاتهامات الموجهة لمنظمة أوبك بالانحياز لروسيا "مهينة وغير عادلة"
22/11/2022 01:39:06
22/11/2022 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ"سكاي نيوز عربية": الدولة اللبنانية ينخرها الفساد
Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ"سكاي نيوز عربية": الدولة اللبنانية ينخرها الفساد
22/11/2022 01:39:06
22/11/2022 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع "نتلبوكس" لمراقبة الإنترنت يؤكد حدوث تعطل كبير في الخدمة بإيران (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
موقع "نتلبوكس" لمراقبة الإنترنت يؤكد حدوث تعطل كبير في الخدمة بإيران (سكاي نيوز عربية)
22/11/2022 01:39:06
22/11/2022 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكثرية "مضمونة" لفرنجية.. هل يطبَّق سيناريو انتخاب رئيس البرلمان رئاسيًا؟!
Lebanon 24
أكثرية "مضمونة" لفرنجية.. هل يطبَّق سيناريو انتخاب رئيس البرلمان رئاسيًا؟!
06:00 | 2022-11-21
21/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من رياض سلامة عن الدولار والرواتب.. ماذا كشف اليوم؟
Lebanon 24
مفاجأة من رياض سلامة عن الدولار والرواتب.. ماذا كشف اليوم؟
11:26 | 2022-11-21
21/11/2022 11:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد آخر تصريحٍ لسلامة.. كيف سيُصبح سعر الدولار؟
Lebanon 24
بعد آخر تصريحٍ لسلامة.. كيف سيُصبح سعر الدولار؟
13:40 | 2022-11-21
21/11/2022 01:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريد مشاهدة "كأس العالم" في لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد مشاهدة "كأس العالم" في لبنان.. إليكم هذا الخبر
07:00 | 2022-11-21
21/11/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ جديد من وهاب عن فرنجية.. ما الذي كشفه؟
Lebanon 24
تصريحٌ جديد من وهاب عن فرنجية.. ما الذي كشفه؟
03:34 | 2022-11-21
21/11/2022 03:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:31 | 2022-11-21
واشنطن تعرب عن أسفها لفشل المفاوضات بين صربيا وكوسوفو بشأن خلاف لوحات تسجيل السيارات
18:24 | 2022-11-21
محكمة الاستئناف في الرباط تؤيد حكما بسجن وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان 3 أعوام والمعروف بآرائه المعارضة على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية
18:21 | 2022-11-21
تركيا تتعهّد بالثأر لمقتل اثنين في هجمات كردية عابرة للحدود
17:26 | 2022-11-21
زيلينسكي: ناقشت مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الوضع في محطة زابوروجيا النووية والتهديدات الروسية لأمن العالم
17:15 | 2022-11-21
بيدرسون يدعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والتركيز على العملية السياسية
16:12 | 2022-11-21
وكالة إرنا: مقتل شرطي في إطلاق نار بمدينة زاهدان جنوب شرق إيران (العربية)
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
22/11/2022 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
22/11/2022 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
22/11/2022 01:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact