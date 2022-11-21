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"رويترز" عن رئيس اللجنة العسكرية في النيتو: الحلف يعاني من نقص في البنية التحتية على الجبهة الشرقية وفي عدة دول (الجزيرة)

Lebanon 24
21-11-2022 | 12:13
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