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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فريق الوكالة سجل وجود أضرار كبيرة في موقع محطة زابوروجيا النووية (الجزيرة)

Lebanon 24
21-11-2022 | 13:53
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