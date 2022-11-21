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برلمان كردستان- العراق: على الحكومة العراقية الوفاء بواجبها الدستوري وحماية سيادة العراق بما يشمل إقليم كردستان (الجزيرة)

Lebanon 24
21-11-2022 | 14:28
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