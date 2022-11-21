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رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن وقف أي اتصال مباشر بين أعضاء البرلمان ونظرائهم الإيرانيين حتى إشعار آخر (الشرق)

Lebanon 24
21-11-2022 | 15:20
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