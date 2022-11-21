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زيلينسكي: ناقشت مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الوضع في محطة زابوروجيا النووية والتهديدات الروسية لأمن العالم
Lebanon 24
21-11-2022
|
17:26
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