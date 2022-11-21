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محكمة الاستئناف في الرباط تؤيد حكما بسجن وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان 3 أعوام والمعروف بآرائه المعارضة على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية

Lebanon 24
21-11-2022 | 18:24
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