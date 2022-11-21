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واشنطن تعرب عن أسفها لفشل المفاوضات بين صربيا وكوسوفو بشأن خلاف لوحات تسجيل السيارات

Lebanon 24
21-11-2022 | 18:31
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