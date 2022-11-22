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"سي ان ان" عن مصادر مطلعة: مسؤولون أميركيون التقوا قادة طالبان للمرة الأولى منذ مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري

Lebanon 24
22-11-2022 | 07:49
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