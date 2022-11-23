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مندوب روسيا بمجلس الأمن: أوكرانيا تنفذ ضربات ضد بنيتها التحتية وتحاول اتهام روسيا بذلك

Lebanon 24
23-11-2022 | 17:15
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