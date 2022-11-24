سليم الصايغ: التعبير عن الرأي بالورقة البيضاء هو لضرب الدستور وهذا الامر مرفوض وهناك نواب ينتظرون إذا كان النصاب سيُؤّمن فيدخلون الجلسة ( LBCI)

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