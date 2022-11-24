ميقاتي: القطاع المصرفي اللبناني يعاني اليوم من أزمة قاسية وخطيرة بحيث ينبغي تصافر جهود كل السلطات السياسية والنقدية من اجل احتواء الاختلالات القائمة والنهوض بالقطاع نحو التعافي

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