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المستشار الألماني: مجلس الوزراء الألماني وافق على كبح أسعار الغاز في عملية سريعة (الجزيرة)

Lebanon 24
25-11-2022 | 12:03
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