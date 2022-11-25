17
o
بيروت
18
o
طرابلس
5
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
زيلينسكي: أكثر من 6 ملايين منزل من دون كهرباء في أوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
25-11-2022
|
15:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: أكثر من عشرة ملايين أوكراني من دون كهرباء
Lebanon 24
زيلينسكي: أكثر من عشرة ملايين أوكراني من دون كهرباء
26/11/2022 00:24:20
26/11/2022 00:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الرئيس الأوكراني: انقطاع الكهرباء عن مليون منزل في أوكرانيا جراء الضرباتِ الروسية على مرافقِ الطاقة (العربية)
Lebanon 24
نائب الرئيس الأوكراني: انقطاع الكهرباء عن مليون منزل في أوكرانيا جراء الضرباتِ الروسية على مرافقِ الطاقة (العربية)
26/11/2022 00:24:20
26/11/2022 00:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا: إعادة وصل جميع مرافق البنية التحتية الحيوية في البلاد بشبكة الكهرباء (العربية)
Lebanon 24
أوكرانيا: إعادة وصل جميع مرافق البنية التحتية الحيوية في البلاد بشبكة الكهرباء (العربية)
26/11/2022 00:24:20
26/11/2022 00:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"الصحة العالمية" تحذر من شتاء "يهدد حياة" الملايين في أوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
"الصحة العالمية" تحذر من شتاء "يهدد حياة" الملايين في أوكرانيا (العربية)
26/11/2022 00:24:20
26/11/2022 00:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إن كنتم تملكون هذا المبلغ... فأنتم ضمن أغنى نصف سكان العالم!
Lebanon 24
إن كنتم تملكون هذا المبلغ... فأنتم ضمن أغنى نصف سكان العالم!
09:00 | 2022-11-25
25/11/2022 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب ممثلاً لبنانياً... وداعاً جوزف عبود
Lebanon 24
الموت يغيّب ممثلاً لبنانياً... وداعاً جوزف عبود
02:25 | 2022-11-25
25/11/2022 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة الطائرات في مطار بيروت تتوقّف.. ما القصّة؟
Lebanon 24
حركة الطائرات في مطار بيروت تتوقّف.. ما القصّة؟
12:44 | 2022-11-25
25/11/2022 12:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميّاس" تبهر الجمهور من جديد.. وترقص على أغنية "كأس العالم" (فيديو)
Lebanon 24
"ميّاس" تبهر الجمهور من جديد.. وترقص على أغنية "كأس العالم" (فيديو)
03:46 | 2022-11-25
25/11/2022 03:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثٌ مفاجئ داخل مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
حادثٌ مفاجئ داخل مطار بيروت.. إليكم ما حصل
14:36 | 2022-11-25
25/11/2022 02:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:00 | 2022-11-25
سحب سيارة جراء انزلاقها عن الطريق العام واسقرارها الى جانب الطريق في كفرميلاد -جبيل والاضرار مادية (الدفاع المدني)
16:41 | 2022-11-25
كوريا الشمالية: الرئيس الصيني مستعد للعمل مع الزعيم كيم جونغ أون للسلام الإقليمي والعالمي والاستقرار الدولي (الشرق)
16:39 | 2022-11-25
صحيفة الديلي ستار: جماهير المنتخب الإنكليزي تنتقد تغييرات المدرب ساوثغيت أمام أميركا (قنوات الكأس)
16:21 | 2022-11-25
"العربية" عن وسائل اعلام سورية: سقوط قذائف صاروخية مجهولة المصدر على قاعدة أميركية بالشدادي
16:11 | 2022-11-25
وكالة أنباء كردية: سماع دوي 3 انفجارات في محيط الشدادي بالحسكة قرب الحدود السورية العراقية (العربية)
15:30 | 2022-11-25
التعادل السلبي مستمرّ في الشوط الثاني من مباراة انكلترا والولايات المتحدة
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
26/11/2022 00:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
26/11/2022 00:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
26/11/2022 00:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact