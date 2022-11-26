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المرصد السوري: "ميليشيات" موالية لإيران تقف خلف الهجوم الصاروخي على قاعدة للتحالف الدولي في منطقة الشدادي شمال شرقي سوريا
Lebanon 24
26-11-2022
|
02:16
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