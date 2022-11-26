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جعجع بعد الفوز الذي حققه طلاب القوّات في الإنتخابات الطالبيّة: المواجهة كبيرة جِدًّا باعتبار أننا نواجه مجموعة قوى بعضها غير سيادي فيما البعض الآخر فـ"خنفشاريّ" جل ما يهمه مصالحه الشخصيّة

Lebanon 24
26-11-2022 | 05:06
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