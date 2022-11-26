جعجع بعد الفوز الذي حققه طلاب القوّات في الإنتخابات الطالبيّة: المواجهة كبيرة جِدًّا باعتبار أننا نواجه مجموعة قوى بعضها غير سيادي فيما البعض الآخر فـ"خنفشاريّ" جل ما يهمه مصالحه الشخصيّة

Lebanon 24