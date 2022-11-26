جعجع: القوات لا مشكلة لديها مع أي فريق أو شخصيّة قادرة على القيام بأي أمر في لإنقاذ البلاد باعتبار ان المقياس الوحيد بالنسبة لها، ولا بديلا عنه، هو من يستطيع القيام بأي عمل جدي يصبّ في مصلحة لبنان

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