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جعجع: القوات لا مشكلة لديها مع أي فريق أو شخصيّة قادرة على القيام بأي أمر في لإنقاذ البلاد باعتبار ان المقياس الوحيد بالنسبة لها، ولا بديلا عنه، هو من يستطيع القيام بأي عمل جدي يصبّ في مصلحة لبنان

Lebanon 24
26-11-2022 | 05:07
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جعجع: لا مشكلة لـ"القوات" مع أي شخصيّة قادرة على إنقاذ البلاد
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26/11/2022 15:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: بالنسبة لترسيم الحدود هذه المرة الأولى والوحيدة التي يتصرف فيها حزب الله بشكل منطقي بابعتبار أن هناك اتفاق فيه تكمن مصلحة لبنان لهذا السبب غض النظر
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عدوان: بالنسبة لنا كتكتل موقفنا لن يتغير نريد رئيسا قادرا على انتشال لبنان مما هو فيه، ونرى بميشال معوض المرشح الذي يستطبع عبر خياراته من القيام بهذه المهمة
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26/11/2022 15:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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26/11/2022 15:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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