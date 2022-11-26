جعجع: نحن أمامكم حتى النهاية ونعمل من أجل كل ما تطمحون إليه، فالتقدم يتطلّب جهدًا مُضنيًا كمن ينقش الصخر بإبرة. واهنئكم فردًا فردًا لأنكم فعلا ً اليوم بيضتولنا وجنا ووجه أهلكم

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