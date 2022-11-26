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سرايا القدس: مجموعات جبع تتمكن من استهداف قوات الاحتلال المتمركزة في محيط "مستوطنة ترسله" بصليات من الرصاص

Lebanon 24
26-11-2022 | 09:04
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