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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: رغم الحرب سنفي بالتزاماتنا بشأن تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأخرى إلى الأسواق العالمية

Lebanon 24
26-11-2022 | 09:16
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