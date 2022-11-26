Advertisement

أخبار عاجلة

مركز حقوق الإنسان في إيران: جلسة محاكمة توماج صالحي جرت بلا محام من اختياره

Lebanon 24
26-11-2022 | 12:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة خاصة بشأن إيران في 24 تشرين الثاني
lebanon 24
26/11/2022 23:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا وآيسلندا تدعوان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران خصوصا ما يتعلق بالنساء والأطفال
lebanon 24
26/11/2022 23:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا وآيسلندا تدعوان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لعقد جلسة حول إيران (العربية)
lebanon 24
26/11/2022 23:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: قرار مجلس حقوق الإنسان ضدنا فرضته دول غربية لتأمين مصالحها وتحرك ألمانيا لإصدار قرار ضدنا في المجلس خطأ تاريخي ويهدف لتحقيق أغراض سياسية
lebanon 24
26/11/2022 23:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:59 | 2022-11-26
15:48 | 2022-11-26
15:26 | 2022-11-26
15:07 | 2022-11-26
15:06 | 2022-11-26
14:51 | 2022-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website