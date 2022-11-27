Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأوكراني: نواصل قصف خطوط إمداد روسيا بين القرم ومواقعهم على ضفة نهر دينيبر في خيرسون

Lebanon 24
27-11-2022 | 00:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا تقصف خيرسون.. والجيش الأوكراني يتصدّى
lebanon 24
27/11/2022 15:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات خيرسون الموالية لروسيا: الجيش الأوكراني يحاول مجددا قصف محطة كهرباء كاخوفسكايا (العربية)
lebanon 24
27/11/2022 15:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الأوكرانية: روسيا قد تشن هجوما تجاه الغرب من الحدود البيلاروسية بهدف قطع خطوط إمداد الأسلحة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/11/2022 15:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: القوات الروسية قصفت خيرسون 54 مرة خلال الساعات الأخيرة
lebanon 24
27/11/2022 15:20:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:07 | 2022-11-27
07:59 | 2022-11-27
07:44 | 2022-11-27
07:25 | 2022-11-27
07:21 | 2022-11-27
07:13 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website