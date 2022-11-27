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نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان محمد حمدان حميدتي: ندعم التسوية السياسية في البلاد لأنها الحل لأزماتنا (الجزيرة)
Lebanon 24
27-11-2022
|
07:05
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