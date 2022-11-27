وزارة الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 200 جدني أوكراني و100مرتزق أجنبي يوم أمس خلال استهداف تجمعاتهم بأسلحة عالية الدقة في محور دونيتسك (سكاي نيوز عربية)

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