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كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا: تخصيب طهران لليورانيوم بنسبة 60% يتم في إطار ميثاق الوكالة الذرية (الشرق)

Lebanon 24
27-11-2022 | 07:44
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