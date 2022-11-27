Advertisement

أخبار عاجلة

سفير السعودية في اليمن: ندرك صعوبات توفير المواد الأساسية للشعب اليمني (الشرق)

Lebanon 24
27-11-2022 | 08:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفير السعودية باليمن: صندوق النقد العربي سيساعد البنك المركزي اليمني على استقرار الاقتصاد (العربية)
lebanon 24
27/11/2022 21:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش اليمني: انفجار مخزن أسلحة بالمنطقة العسكرية الثالثة في مأرب جراء استهداف حوثي (الشرق)
lebanon 24
27/11/2022 21:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السعودي في كييف: المساعدات السعودية لأوكرانيا ستتركز على المواد الغذائية والطبية والمملكة تواصل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
27/11/2022 21:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التونسيون يعانون من الغلاء وفقدان المواد الأساسية
lebanon 24
27/11/2022 21:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:32 | 2022-11-27
13:55 | 2022-11-27
13:44 | 2022-11-27
13:05 | 2022-11-27
12:56 | 2022-11-27
12:54 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website