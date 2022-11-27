رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر قناة الـ"LBCI": أنا مؤتمنٌ على دوري وموقعي كرئيسٍ للحكومة ولا آخذ مكان "فخامة رئيس الجمهوريّة"

Lebanon 24