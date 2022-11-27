ميقاتي: تقدمت بحكومتي في آخر حزيران الماضي وبعدها قلت في مجلس النواب ما حصل ومع احترامي للرئيس عون كان هناك أيادٍ خارج ارادته تعطّل تشكيل الحكومة عبر محاولة تشكيل حكومة بشروطها وكأنها استمرارية للعهد

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