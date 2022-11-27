Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: أنا متأكد أن لدى الرئيس الجمهوريّة ميكروفونات تنقل ما كنّا نقوله للخارج حتّى يسمعها "رئيس الظلّ" وكان الرئيس عون يسأل "رئيس الظلّ"

Lebanon 24
27-11-2022 | 14:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس نجيب ميقاتي لـ"الجزيرة": سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجياً خلال الأشهر المقبلة
lebanon 24
28/11/2022 03:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين سلام: لن يُدعى إلى جلسة حكومية "إذا بدها تعمل مشكل" والرئيس ميقاتي قال انه لن يدعو إلى جلسة للحكومة إلا بالتنسيق مع قوى الحكومة ومجلس النواب (الجديد)
lebanon 24
28/11/2022 03:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي التقى الرئيس القبرصي في مصر.. هذا ما قيل عن "الترسيم" بين البلدين
lebanon 24
28/11/2022 03:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: مبعوث الرئيس قال لي إنّ ثقة "التيار الوطني الحر" في شخصي غير مضمونة
lebanon 24
28/11/2022 03:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:47 | 2022-11-27
17:36 | 2022-11-27
17:09 | 2022-11-27
16:51 | 2022-11-27
15:54 | 2022-11-27
15:52 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website