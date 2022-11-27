ميقاتي: أنا متأكد أن لدى الرئيس الجمهوريّة ميكروفونات تنقل ما كنّا نقوله للخارج حتّى يسمعها "رئيس الظلّ" وكان الرئيس عون يسأل "رئيس الظلّ"

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