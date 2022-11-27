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ميقاتي عن انتخابات رئاسة الجمهوريّة: ما يحصل في مجلس النواب هو العمل الدستوري الطبيعي من جانب الرئيس نبيه بري والنصاب بأكثرية الثلثين هو ضرورة وللمحافظة على ان يكون رئيس الجمهورية لكلّ اللبنانيين

Lebanon 24
27-11-2022 | 14:45
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28/11/2022 03:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
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28/11/2022 03:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم قانون الموازنة العامة فور تسلمه من مجلس النواب واحاله على رئاسة الجمهورية.
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28/11/2022 03:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اعتبر أن بري وفرنجية يستطيعان أن يشكّلا ثنائياً ناجحاً وافضّل ان يكون الرئيس الجديد مع طاقم سياسي جديد بالكامل وانا موجود بالعمل العام والسياسة في اي عمل اقوم به والامور مرهونة باوقاتها وبكيفية جريان الامور
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28/11/2022 03:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
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