ميقاتي عن انتخابات رئاسة الجمهوريّة: ما يحصل في مجلس النواب هو العمل الدستوري الطبيعي من جانب الرئيس نبيه بري والنصاب بأكثرية الثلثين هو ضرورة وللمحافظة على ان يكون رئيس الجمهورية لكلّ اللبنانيين

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