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ميقاتي: مجلس النواب يجب أن يكون بحالة انعقادٍ دائم لانتخاب رئيس للجمهورية والرئيس بري دعا إلى التوافق والحوار لكن البعض رفض ذلك

Lebanon 24
27-11-2022 | 14:47
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معوّض من بكركي: إعادة انتظام المؤسسات وإعادة تكوين السلطة يكون بانتخاب رئيس للجمهورية ونشدّد على الانتخاب وليس التوافق فهذا ما ينصّ عليه الدستور وعلى النواب تحمّل مسؤولياتهم عبر عدم تطيير النصاب وثانياً بالانتخاب
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28/11/2022 03:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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