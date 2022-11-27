ميقاتي: بشأن الكهرباء نعمل مع البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن ومصر كما أننا نسعى على شراء الفيول أويل لتشغيل المعامل في حين أننا نعمل على التعاون مع شركة سوناطراك الجزائرية

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