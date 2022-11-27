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ميقاتي: نحتاجُ إلى جباية صحيحة وفعالة لفواتير الكهرباء من أجل رفع ساعات التغذية

Lebanon 24
27-11-2022 | 15:00
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ميقاتي: قبل التأكد أنّ الجباية ستكون صحيحة لن نفتح اعتماداً جديداً للكهرباء ومن دون جباية صحيحة لن نعطي كهرباء لشهر او اثنين ثم نقطعها وان لم نتأكّد من ذلك ولم أكن مُطمئنّاً لناحية الجباية لن اخطئ نفس الخطيئة التي تكرّرت لـ40 عاماً
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