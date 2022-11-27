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ميقاتي: سألت الاميركيين عن موضوع هبة الفيول الإيراني ولم ألقَ بعد أي جواب رسمي ولا أقبل بتعريض لبنان لأيّ عقوبات مهما كانت

Lebanon 24
27-11-2022 | 15:07
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