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ميقاتي: أنا على اتصال مع الرئيس سعد الحريري ولكننا لم نتحدث سوياً بالشأن الرئاسي

Lebanon 24
27-11-2022 | 15:13
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ميقاتي: اعتبر أن بري وفرنجية يستطيعان أن يشكّلا ثنائياً ناجحاً وافضّل ان يكون الرئيس الجديد مع طاقم سياسي جديد بالكامل وانا موجود بالعمل العام والسياسة في اي عمل اقوم به والامور مرهونة باوقاتها وبكيفية جريان الامور
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