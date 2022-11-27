ميقاتي: اعتبر أن بري وفرنجية يستطيعان أن يشكّلا ثنائياً ناجحاً وافضّل ان يكون الرئيس الجديد مع طاقم سياسي جديد بالكامل وانا موجود بالعمل العام والسياسة في اي عمل اقوم به والامور مرهونة باوقاتها وبكيفية جريان الامور

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