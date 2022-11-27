Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: فرنجية لديه قدرة على الانفتاح على العالم العربي ويمكنه ان يصلح كلّ الأمور وعلينا كلبنانيين أن نتفق مع بعضنا قبل أي شيء

Lebanon 24
27-11-2022 | 15:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لم أبحث مع أي طرفٍ ملف ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهوريّة والأخير لديه القدرة على جمع اللبنانيين والحفاظ على المصلحة الوطنيّة
lebanon 24
28/11/2022 02:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي بعد لقائه السفير السعودي: نعوّل على حكمة المملكة العربية السعودية وقيادتها ودورها المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي في هذه المرحلة الدقيقة
lebanon 24
28/11/2022 02:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الخطة الإصلاحية وزّعت على 128 نائباً في شهر أيلول بعد ان غيّرنا الكثير من النقاط فيها وهي ليست منزلة ومن لديه ملاحظة فلنضعها ويعطينا اياها
lebanon 24
28/11/2022 02:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أحيّي الوزراء في الحكومة الذين يسهرون على متابعة كلّ الأمور وهناك جهدٌ كبير يُبذل في الكثير من الوزارات
lebanon 24
28/11/2022 02:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:47 | 2022-11-27
17:36 | 2022-11-27
17:09 | 2022-11-27
16:51 | 2022-11-27
15:54 | 2022-11-27
15:52 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website