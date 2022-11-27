Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: ملف اعتكاف القضاة على طريق الحلّ ووزير العدل أعطاني الحلّ

Lebanon 24
27-11-2022 | 15:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: الحلّ واعادة النهوض أقرب مما نتصور والترسيم انتهى ومؤشرات التفاؤل كثيرة وهناك أمور اساسية إن اتفقنا عليها فإنّ نهضة البلاد ستكون قريبة
lebanon 24
28/11/2022 02:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل من بكركي: البطريرك يهمه العدل والعدالة ووضعته في أجواء اعتكاف القضاة والجهود المبذولة لعودتهم الى العمل ونأمل أن تكون قريبة
lebanon 24
28/11/2022 02:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لـ"النهار": المرحلة المقبلة ستكون قائمةً على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين والحلّ الأول والأخير يتمثل بانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية سريعاً
lebanon 24
28/11/2022 02:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخوري أمام دفعة من القضاة المتخرجين: رسالتكم هي الارتقاء بصرح العدالة وإعادة الحياة الى قصور العدل
lebanon 24
28/11/2022 02:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:47 | 2022-11-27
17:36 | 2022-11-27
17:09 | 2022-11-27
16:51 | 2022-11-27
15:54 | 2022-11-27
15:52 | 2022-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website