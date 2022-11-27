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ميقاتي: اجتمعت المدير التنفيذي لبرنامج التغذية العالمي وقلت له أن لبنان لن يقبل اليوم بإعطاء البرنامج 70% من المساعدات للسوريين و 30% للبنانيين

Lebanon 24
27-11-2022 | 15:29
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