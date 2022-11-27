ميقاتي: بعد الاجتماع زاد البرنامج الاعتمادات الى 5.4 مليار دولار على 3 سنوات وتم البدء بشراء معظم المنتجات من لبنان ولكن هذا لا يعني تثبيت النازحين لـ3 سنوات فحينما يعودون يتوقف البرنامج

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