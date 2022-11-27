ميقاتي: سلامة يدرس كيفية الحفاظ على الرساميل والتخمينات بشكل لا يؤثر على المصارف مع دولار الـ15000 والقروض بالليرة تبقى بالليرة والقروض باللولار تسدد باللولار

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