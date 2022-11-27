ميقاتي: كان يجب أن يقرّ الكابيتال كونترول في الـ2019 وهو ضروريّ لحماية المُودع اللبناني بأسرع وقت وموضوع إعادة هيكلة المصارف ليس مرتبطاً بالنسبة بالكابيتال كونترول

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